В магазине техники Венкон стартовала программа лояльности

Также в Vencon продается бытовая техника, электротехника и сантехника. Есть в каталоге очистители, увлажнители и осушители воздуха, решения для умного дома (камеры, датчики, охранные системы).

Дополнительно компания оказывает целый спектр услуг – проектирование, установку и сервис. Таким образом, в Венкон можно купить любую технику "под ключ", выбрав подходящее решение и заказав его подключение, в одном месте.

Программа лояльности стартовала!

С 1 августа 2023 года компания Венкон запустила программу лояльности (информация на сайте https://vencon.ua/loyalty). Ее условия просты: за каждую покупку клиент получает бонусы на личный счет. Сколько именно – указано возле цены каждого товара. Начисленными бонусами можно рассчитываться при заказе новых товаров или услуг на сайте vencon.ua.

Формула следующая: один бонус = 1 грн. Например, если у вас на счету висит 100 бонусов, то вы можете воспользоваться ими, получив скидку в размере 100 грн. Бонусами оплачивается до 30% стоимости техники и услуг.

Получайте максимум бонусов до 15 августа!

По случаю запуска программы лояльности компания Венкон организовала крутую акцию – "Максимальные бонусы для старта". В период с 1-го по 15 августа у любого покупателя есть возможность получить на свой счет максимальное количество бонусов за каждый приобретенный товар или заказанную услугу.

Не теряйте такой шанс, второго не будет! Только в течение двух недель вы можете совместить приятное с полезным: приобрести на сайте vencon.ua любую технику и получить максимум бонусов для последующих покупок.

Приятный сюрприз для постоянных клиентов Венкон

Всех, кто ранее заказывал товары или услуги в магазине Vencon, тоже ждут приятные подарки. Каждому клиенту начислены бонусные баллы на личный счет. Чтобы посмотреть, сколько бонусов у вас есть, зайдите в свой личный кабинет на сайте vencon.ua.

Воспользуйтесь ими прямо сейчас, заказав давно желанную технику в магазине Венкон. Так вы получаете сразу два приятных подарка: классную скидку на выбранный товар и увеличенное количество бонусов на новые покупки.