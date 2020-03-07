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В Одессе отлученный священник устроил потасовку в храме. Видео

3 марта в кафедральном соборе Рождества Христова (Одесса) произошла потасовка между отлученным священником Виталием Сеником, его женой и прихожанами храма, которым пользуется Православная церковь Украины. Видео инцидента 5 марта опубликовало одесское издание "Думская".

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В одесском храме произошла потасовка
В одесском храме произошла потасовка
Фото: depositphotos.com

В пресс-службе одесской епархии Православной церкви Украины "Думской" заявили, между ПЦУ и бывшим священником Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8.30 и 16.00, прихожане, которые поддерживают Сеника, – в другое время. 3 марта, сказал представитель ПЦУ, Сеник нарушил эту договоренность.

"Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает. Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и стал ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил его по лицу, после чего началась толкотня. Мы вызвали полицию и написали заявления", – заявил представитель епархии.

Как отмечает "Думская", конфликт вокруг собора Рождества Христова продолжается с февраля 2019-го. Он начался после того, как настоятель собора Виталий Сеник (отец депутата облсовета от "Оппозиционного блока" Романа Сеника) попытался взять храм под контроль. В итоге одесский епископ Павел запретил Сеника в служении "до полного покаяния и исправления". Поддержавшие Сеника верующие обвинили Павла в "узурпации канонической власти и злоупотреблении служебным положением". Некоторое время, пишет издание, сторонники Сеника поддерживали экс-патриарха Филарета, который пытается возродить Киевский патриархат, но поссорились с ним и сейчас представляют собой обособленную общину.

видео

Видео: Думская Нет / YouTube
Теги: Одесса, драка, православие, ПЦУ
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