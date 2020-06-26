В отношении генерального директора "Укрпошти" Смелянского НАБУ завело дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины по решению Высшего антикоррупционного суда начало расследовать возможные злоупотребления генеральным директором АО "Укрпошта" Игорем Смелянским, об этом собщили "Українські новини".

В мае НАБУ отказалось открыть дело в отношении Смелянского Фото: Igor Smelyansky / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором АО "Укрпошта" Игорем Смелянским, об этом НАБУ сообщило в ответе на запрос "Українським новинам", он был обнародован 26 июня.

По информации УН, производство открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ открыть дело.

"НАБУ выполнило решение суда, соответствующие данные внесены в ЕРДР", – сказано в ответе.

В мае в НАБУ обратился заявитель и просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства АО "Укрпошти" по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, отмечают "Українські новини".

В заявлении были изложены обстоятельства о безосновательном повышении тарифов на международные почтовые отправления, которое осуществлено НКРСИ по обращению АО "Укрпошта", обосновывая это повышением себестоимости указанных услуг.

"Заявитель отмечает, что выгодоприобретателем возможного незаконного получения АО "Укрпошта" денежных средств за счет повышения почтовых тарифов является руководство АО "Укрпошта" в лице генерального директора и заместителей генерального директора. НАБУ отказалось открыть дело, но суд обязал бюро начать расследование", – сообщает сайт.