В приложении "Дія" можно будет заказать водительское удостоверение онлайн

Кабинет Министров на заседании 17 февраля поддержал постановление о введении услуги заказа или восстановления водительского удостоверения через приложение "Дія" или через Единый государственный веб-портал электронных услуг, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Как подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заказанное удостоверение можно будет забрать в ближайшем сервисном центре МВД.
"Чтобы обменять водительское удостоверение в "Дії", необходимо заполнить форму заявки, загрузить фотокопии бумажного (пластикового) документа, удостоверяющего изменение данных и медицинскую справку", – говорится на сайте Минцифры.
Также еще одним решением Кабмин предложил ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах.
"Предложенные нами изменения в постановление правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД. Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания.