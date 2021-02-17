В приложении "Дія" можно будет заказать водительское удостоверение онлайн

Кабинет Министров поддержал введение услуги заказа водительского удостоверения онлайн, а также возможность регистрации новых авто сразу в автосалонах.

Заказанное в "Дії" удостоверение можно будет забрать в ближайшем сервисном центре МВД Фото: thedigital.gov.ua

Кабинет Министров на заседании 17 февраля поддержал постановление о введении услуги заказа или восстановления водительского удостоверения через приложение "Дія" или через Единый государственный веб-портал электронных услуг, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Как подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заказанное удостоверение можно будет забрать в ближайшем сервисном центре МВД.

"Чтобы обменять водительское удостоверение в "Дії", необходимо заполнить форму заявки, загрузить фотокопии бумажного (пластикового) документа, удостоверяющего изменение данных и медицинскую справку", – говорится на сайте Минцифры.

Также еще одним решением Кабмин предложил ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах.

"Предложенные нами изменения в постановление правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД. Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания.

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