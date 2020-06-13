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В Ровенской области от удара отлетевшей от грузовика детали погибла девочка – полиция

По данным полиции Ровенской области, 11-летнюю девочку в селе Новоречица ударило кольцом диска колеса грузовика.

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Деталь отлетела на 20 метров
Деталь отлетела на 20 метров
Фото: rv.npu.gov.ua

12 июня в селе Новоречица Ровенской области вследствие удара детали колеса грузовика погибла 11-летняя девочка. Об этом проинформировала полиция области.

"Полицейские на месте происшествия установили, что во время движения грузового автомобиля "Урал-4320" под управлением 24-летнего жителя села Морочное, который был нагружен древесиной, отпало бортовое кольцо диска колеса. Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю местную жительницу. Ребенок вместе с матерью стояли у магазина, расположенного у дороги", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что к девочке, получившей тяжелые травмы, вызвали "скорую" и на автомобиле свидетелей происшествия поехали ей навстречу.

"Однако жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали ее смерть", – отметили в полиции.

Водитель грузовика оказался трезвый.

У матери погибшей остались двое детей.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Ровенская область, смерть, полиция, травма, уголовное производство, ребенок, грузовик
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