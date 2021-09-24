В суде оспорили запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве

В Киеве действует запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 10.00 Фото: depositphotos.com

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Государственной регуляторной службы Украины к Киевскому городскому совету. Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице, – говорится в сообщении. – Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства".

Отмечается, что ОАСК решает вопрос об открытии производства по административному делу.