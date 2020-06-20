В Украине обесточено 179 населенных пунктов – ГСЧС

В Черниговской области обесточен 101 населенный пункт, в Киевской – 49, Сумской – 23, Житомирской – шесть, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 20 июня обесточено 179 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом сообщает Государственной служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 20 июня из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская – 101, Киевская – 49, Сумская – 23, Житомирская – шесть", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.