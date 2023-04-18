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В Украине за три года зарегистрировали 739 человек с зависимостью от азартных игр

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В течение января марта 2023 года в реестр лудоманов было включено 229 человек
В течение января – марта 2023 года в реестр лудоманов было включено 229 человек
Фото: depositphotos.com

В Украине в течение 2021–2023 годов 739 человек попали в реестр людей с игровой зависимостью. Об этом сообщила 18 апреля платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Как отмечают аналитики, количество людей с игровой зависимостью – лудоманов – в Украине растет год от года. Так, только в течение января – марта 2023 года в реестр уже было включено 229 человек.

Для сравнения, за весь 2022 год в Реестр лудоманов внесли 315 человек. Это было самое большое пополнение перечня за все годы легальной работы игорного бизнеса в Украине. Данные за первые месяцы 2023 года свидетельствуют о том, что прошлогодние показатели могут быть превзойдены.

За все время официальной работы игорных заведений только 68 граждан были исключены из реестра лудоманов – 60 человек в 2022 году и восемь человек за первые три месяца текущего года. Во всех случаях основанием для исключения стало окончание срока ограничения.

Сейчас в Украине нет четкой статистики по реальному количеству граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины – в частности людей, играющих в онлайн-казино.

Контекст:

По данным Европейской ассоциации азартных игр и ставок, в 2022 году уровень зависимости от азартных игр в Европе достигал до 6,4% среди взрослого населения. Если Украина пойдет по европейскому сценарию, то уже в ближайшие годы от полумиллиона до 2,6 млн наших граждан могут стать игроманами, считают в Opendatabot.

Уже более двух лет в Украине функционирует Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. Он был создан для борьбы с игровой зависимостью. С 2019 года лудомания включена в международную статистическую классификацию болезней МКБ-10.

Сейчас в реестре лудоманов украинцы могут оказаться в трех случаях: самостоятельно подав заявление на самоограничение, если такое заявление подадут родные, а также по решению суда. Для лудоманов в Украине предусмотрены лишь временные запреты на посещение игорных заведений – на срок от шести месяцев до трех лет. По завершении сроков действия этих ограничений они автоматически прекращаются. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, статистика, украинцы, болезнь, борьба, Opendatabot, население
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