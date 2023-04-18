В Украине за три года зарегистрировали 739 человек с зависимостью от азартных игр

Как отмечают аналитики, количество людей с игровой зависимостью – лудоманов – в Украине растет год от года. Так, только в течение января – марта 2023 года в реестр уже было включено 229 человек.
Для сравнения, за весь 2022 год в Реестр лудоманов внесли 315 человек. Это было самое большое пополнение перечня за все годы легальной работы игорного бизнеса в Украине. Данные за первые месяцы 2023 года свидетельствуют о том, что прошлогодние показатели могут быть превзойдены.
За все время официальной работы игорных заведений только 68 граждан были исключены из реестра лудоманов – 60 человек в 2022 году и восемь человек за первые три месяца текущего года. Во всех случаях основанием для исключения стало окончание срока ограничения.
Сейчас в Украине нет четкой статистики по реальному количеству граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины – в частности людей, играющих в онлайн-казино.
По данным Европейской ассоциации азартных игр и ставок, в 2022 году уровень зависимости от азартных игр в Европе достигал до 6,4% среди взрослого населения. Если Украина пойдет по европейскому сценарию, то уже в ближайшие годы от полумиллиона до 2,6 млн наших граждан могут стать игроманами, считают в Opendatabot.
Уже более двух лет в Украине функционирует Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. Он был создан для борьбы с игровой зависимостью. С 2019 года лудомания включена в международную статистическую классификацию болезней МКБ-10.
Сейчас в реестре лудоманов украинцы могут оказаться в трех случаях: самостоятельно подав заявление на самоограничение, если такое заявление подадут родные, а также по решению суда. Для лудоманов в Украине предусмотрены лишь временные запреты на посещение игорных заведений – на срок от шести месяцев до трех лет. По завершении сроков действия этих ограничений они автоматически прекращаются.