В Украине за три года зарегистрировали 739 человек с зависимостью от азартных игр

В течение января – марта 2023 года в реестр лудоманов было включено 229 человек Фото: depositphotos.com

Как отмечают аналитики, количество людей с игровой зависимостью – лудоманов – в Украине растет год от года. Так, только в течение января – марта 2023 года в реестр уже было включено 229 человек.

Для сравнения, за весь 2022 год в Реестр лудоманов внесли 315 человек. Это было самое большое пополнение перечня за все годы легальной работы игорного бизнеса в Украине. Данные за первые месяцы 2023 года свидетельствуют о том, что прошлогодние показатели могут быть превзойдены.

За все время официальной работы игорных заведений только 68 граждан были исключены из реестра лудоманов – 60 человек в 2022 году и восемь человек за первые три месяца текущего года. Во всех случаях основанием для исключения стало окончание срока ограничения.

Сейчас в Украине нет четкой статистики по реальному количеству граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины – в частности людей, играющих в онлайн-казино.