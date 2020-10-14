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В украинских архивах создадут фонды периода российской оккупации – глава Госархива

В Украине есть фонды периода Второй мировой войны, в которых хранятся документы, созданные оккупационным режимом. По аналогии с ними будут созданы фонды времен российской оккупации, заявил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

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Документы, которые хранятся в архивах "ДНР", "ЛНР" и оккупированном Россией Крыму, станут архивным фондом времен оккупации этих территорий
Документы, которые хранятся в архивах "ДНР", "ЛНР" и оккупированном Россией Крыму, станут архивным фондом времен оккупации этих территорий
Фото: depositphotos.com

В украинских архивах будут созданы фонды периода российской оккупации. Об этом в интервью "Укрінформу", которое опубликовано 14 октября, сказал глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

"Для нас сейчас больная тема – потеря фондов в Донецке, Луганске и Крыму, потому что фактически государство в 2014 году не обеспечило эвакуацию государственных архивов. Поэтому, как только установится контроль украинской власти над этими территориями, мы будем оценивать состояние дел в архивах, изучать, что осталось, а вывезено", – сказал Хромов.

По его информации, документы, которые сейчас хранятся в архивах "ДНР", "ЛНР", в оккупированном Россией Крыму, станут архивным фондом времен оккупации этих территорий.

"У нас сейчас есть фонды периода немецкой оккупации, где содержатся документы, созданные местным оккупационным режимом, также будут фонды временной российской оккупации", – уточнил глава Госархива.

По словам Хромова, в Донецке и Луганске "террористические организации фактически разрушают архивы".

"В Крыму показывают, как "развивают" архивное дело. Но мы на международном уровне боремся и отстаиваем в профильной среде то, что это наши архивы", – подчеркнул он.

Хромов отметил, что есть интерактивная карта Международного совета архивов, в которую Украина внесла информацию о Государственном архиве Крыма и архиве Севастополя и обозначила, что это украинские архивы, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, Крым, Луганск, оккупация, аннексия, архив, Анатолий Хромов
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