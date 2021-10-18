Владелица Yaro и сестра депутата "Слуги народа" запостила фото на фоне Кремля и анекдот о "бандеровцах"

Как видно из скриншота, Привалова опубликовала фото с Красной площади вместе с супругом Даниилом Приваловым – сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
В комментариях к посту начали появляться возмущенные сообщения пользователей сети по поводу посещения страны-агрессора. На один из таких Привалова ответила анекдотом:
"Встречаются как-то два бандеровца, один другому говорит:
– А я москалям гадость сделал.
– Какую?
– А я им на Красной площади насрал.
– И что, они тебе ничего не сделали?
– Да я по-тихому, в штаны".
Журналистка "Прямого" Инна Попович 12 октября в Facebook написала, что после выхода программы с этим скриншотом в эфир пост Приваловой исчез. Сейчас страница бизнесмвумен закрыта.
Тем временем пользователи соцсети призывают к бойкоту торговой марки Yaro. В частности с такой инициативой выступил активист Сергей Стерненко в Telegram.
"Печенье у Юли покупает и перепродает Сильпо и Идеалист, например. И многие другие компании и заведения. Призываю их отказаться от сотрудничества с Приваловой, если они дорожат своей репутацией и уважают Украину", – написал он.
К бойкоту уже присоединился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, заявивший, что больше не будет покупать продукцию Yaro.