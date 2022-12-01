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Во Львове сделали операцию женщине с неизвестной генетической патологией: мутацию будут изучать в Британии

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Врачи прооперировали женщину с редкой генетической патологией
Врачи прооперировали женщину с редкой генетической патологией
Фото: Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

Львовские медики провели пластически-реконструктивную операцию руки женщине с неизвестным генетическим заболеванием, описания которого нет ни в одном научном источнике. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова 1 декабря в Facebook.

Медики больницы Святого Пантелеймона выполнили сложную операцию 36-летней жительнице Николаевского района с неизвестной патологией, вызвавшей деформацию пальцев рук и ног.

"С рождения ее ногтевые фаланги были округлые и увеличенные, а развитие сухожилий-разгибателей нарушено. Поэтому пальцы не разгибались, а кисть все время была полусогнута. И хотя в повседневной жизни это женщине не мешало, она чувствовала постоянный дискомфорт. Обследовав пациентку, врачи пришли к выводу: у нее – редкая генетическая патология, описания которой в мировых научных источниках просто нет", – говорится в сообщении

После длительных консультаций заведующая хирургическим отделением Игнат Герич совместно с командой все же решилась выполнить сложную пластически-реконструктивную операцию, для начала на левой руке. Вмешательство прошло в несколько этапов. Сначала – пластика сухожильных структур, далее – пластика мягких и костных тканей и в конце фиксация кости в правильном положении. На все ушло чуть больше трех часов.

Операция прошла удачно, уже на следующий день пациентка уехала домой. Медики продолжают наблюдение за состоянием кисти и скоро планируют прооперировать вторую руку женщины.

По рекомендации хирургов необычный случай рассмотрели специалисты одного из лучших в мире центров реконструктивной хирургии – в Оксфордском университете. После изучения истории болезни и результатов обследований пациентки британские медики ответили, что это "чрезвычайно редкое заболевание с низкой инцидентностью" и аналогичных случаев они "до сих пор не встречали".

Украинские специалисты отправили собранный генетический материал пациентки в лабораторию в Оксфорде. Теперь неизвестную мутацию будут изучать ученые в Великобритании, говорится в сообщении.

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Теги: медицина, генетика, ученые, хирургия, врачи, операция
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