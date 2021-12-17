Во Львове установили новый рекорд, выложив рушник из вареников

Мероприятие было организовано по случаю пятой годовщины организации "Деловые украинские женщины во Львовской области". Рушник длинной в 4 м и шириной в 1 м вошел в категорию рекордов "Кулинария, впервые, большие размеры".
Для его изготовления были слеплены вареники трех цветов, традиционных для украинских вышиванок: белого, красного и черного.
Книга рекордов Украины – проект и торговая марка, под которой фиксируют рекорды и достижения в Украине, принадлежит компании ООО "Укримидж".
Проект основан в 2002 году, первым зарегистрированным рекордом стал пошив десятиметрового смокинга модельером Михаилом Ворониным.