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Во Львове установили новый рекорд, выложив рушник из вареников

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Для изготовления рушника вареники вылепили в цветах, традиционных для вышиванок
Для изготовления рушника вареники вылепили в цветах, традиционных для вышиванок
Фото: Книга Рекордів України / Facebook

Во Львове во время проведения мероприятия "ДУЖанские Вечерницы" был создан самый большой в мире рушник, изготовленный из вареников. Новый рекорд попал в Книгу рекордов Украины, сообщается 16 декабря на ее странице в Facebook.

Мероприятие было организовано по случаю пятой годовщины организации "Деловые украинские женщины во Львовской области". Рушник длинной в 4 м и шириной в 1 м вошел в категорию рекордов "Кулинария, впервые, большие размеры".

Для его изготовления были слеплены вареники трех цветов, традиционных для украинских вышиванок: белого, красного и черного.

https://www.facebook.com/record.org.ua/posts/1780432838816929

Контекст:

Книга рекордов Украины – проект и торговая марка, под которой фиксируют рекорды и достижения в Украине, принадлежит компании ООО "Укримидж".

Проект основан в 2002 году, первым зарегистрированным рекордом стал пошив десятиметрового смокинга модельером Михаилом Ворониным.

Теги: Львов, Украина, Книга рекордов Гиннесса, вареники, еда
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