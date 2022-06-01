Замглавы Черновицкой ОГА разоблачили в махинациях с гумпомощью – СБУ

Чиновник помог переоформить "скорые" на общественную благотворительную организацию, которая предоставляла платные услуги по перевозке Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей "скорой", которые передали в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Именно этот профильный заместитель председателя ОГА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы, соответственно, переоформил пять полученных "скорых" на общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.

"То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства", – подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ уже уведомила о подозрении в этом производстве медику. Теперь установлено, что схема проводилась с ведома заместителя председателя ОГА, этому чиновнику также объявили о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

СБУ не называет имен подозреваемых. Однако местное издание "Бук. Інфо" пишет, что речь о замглавы ОГА Артуре Мунтяне. Также, по данным журналистов, к схеме причастны руководитель департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, депутат горсовета Василий Продан.

Кроме того, по данным СМИ, в схеме был задействован гендиректор Черновицкой областной больницы Сергей Бродовский. Его еще в начале мая отправили в СИЗО, но затем 9 мая выпустили под залог в 200 тыс. грн.