Заповедник "София Киевская" получил письмо для "штаба "Талибана" якобы от Google

"Я в заповеднике по улице Владимирская, 24 полдня искал "штаб "Талибана". Не нашел. Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то подозреваю о них", – пошутил Кириленко у себя в посту.
Также он приложил к посту фото этого письма.
"Талибан" – исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещенное во многих странах мира, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Оно правило Афганистаном с 1996-го по 2001 год и вернулось к власти в 2021 году.