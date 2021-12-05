Заповедник "София Киевская" получил письмо для "штаба "Талибана" якобы от Google

"Я в заповеднике по улице Владимирская, 24 полдня искал "штаб "Талибана". Не нашел. Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то подозреваю о них", – пошутил Кириленко у себя в посту.

Также он приложил к посту фото этого письма.