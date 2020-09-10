ЗАЗ будет собирать автомобили Renault

На Запорожском автомобилестроительном заводе откроют сборку автомобилей французской компании Groupe Renault. Завод успел провести модернизацию для полного соответствия международным стандартам качества Renault.

Автомобили Renault будут собирать на мощностях украинского ЗАЗ Фото: depositphotos.com

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) заключил соглашение на сборку легковых автомобилей компании Renault. Автомобили будут производиться для внутреннего рынка на мощностях завода, сообщили в пресс-службе ЗАЗ 10 сентября.

Перед запуском производства украинский завод провел модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault, сказано в сообщении.

"На украинском заводе развернута система Alliance Production Way (APW), согласно которой автомобили группы Groupe Renault собираются в более чем 130 странах", – добавили в ЗАЗ.

На предприятии обещают скоро предоставить информацию о модельном ряде, объемах производства и рынках сбыта.

"Локализованная сборка позволяет нам оставаться в близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – прокомментировал сделку глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко,.

Управляющий директор Groupe Renault в Евразии Макс Миссана сказал, что группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на авторынке.

ЗАЗ – крупный производитель автомобилей в Украине. Предприятие производит легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. Производственные мощности завода позволяют выпускать 150 тыс. автомобилей в год, сказано на сайте завода.

Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн. автомобилей. В портфель компании входят бренды Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine.