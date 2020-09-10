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ЗАЗ будет собирать автомобили Renault

На Запорожском автомобилестроительном заводе откроют сборку автомобилей французской компании Groupe Renault. Завод успел провести модернизацию для полного соответствия международным стандартам качества Renault.

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Автомобили Renault будут собирать на мощностях украинского ЗАЗ
Автомобили Renault будут собирать на мощностях украинского ЗАЗ
Фото: depositphotos.com

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) заключил соглашение на сборку легковых автомобилей компании Renault. Автомобили будут производиться для внутреннего рынка на мощностях завода, сообщили в пресс-службе ЗАЗ 10 сентября.

Перед запуском производства украинский завод провел модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault, сказано в сообщении.

"На украинском заводе развернута система Alliance Production Way (APW), согласно которой автомобили группы Groupe Renault собираются в более чем 130 странах", – добавили в ЗАЗ.

На предприятии обещают скоро предоставить информацию о модельном ряде, объемах производства и рынках сбыта.

"Локализованная сборка позволяет нам оставаться в близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – прокомментировал сделку глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко,.

Управляющий директор Groupe Renault в Евразии Макс Миссана сказал, что группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на авторынке.

ЗАЗ – крупный производитель автомобилей в Украине. Предприятие производит легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. Производственные мощности завода позволяют выпускать 150 тыс. автомобилей в год, сказано на сайте завода. 

Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн. автомобилей. В портфель компании входят бренды Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine.

Теги: автомобили, бренд, модель, ЗАЗ, Renault, соглашение
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