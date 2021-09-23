Жители юга и востока Украины тотально не доверяют журналистам – исследование

Журналистика на юге и востоке Украины, по словам респондентов, страдает от необъективности СМИ Фото: depositphotos.com

Журналистика на юге и востоке Украины, по словам респондентов, страдает от неграмотности журналистов, их необъективности и зависит от местных неформальных субъектов влияния.

Участники фокус-групп подчеркнули, что журналисты не придерживаются кодекса профессиональной этики, освещая события однобоко и навязывая субъективные мнения.

Так, в местных СМИ действует правило, что скорость подачи информации важнее ее проверки на достоверность, контент в основном представляет собой перепосты с других сайтов или соцсетей, говорится в докладе ICDS.

Также в региональных СМИ южных и восточных областей Украины почти отсутствует расследовательская журналистика, так как издания не имеют возможности уделять много времени подробной разработке темы.

Кроме того, по мнению опрошенных респондентов, в региональных новостях "много негативного и ненужного контента, a в местной журналистике большое количество заказных материалов".

"Подконтрольные финансово-промышленным группам медиа рассказывают о наполнении бюджета города, о благотворительности и меценатстве, но никто не сообщает, с какой целью делаются столь крупные отчисления“, – обобщили в ICDS мнение о состоянии местных СМИ на юге и востоке Украины.