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Журналистка Сергацкова в связи с угрозами выехала из Украины

Журналистка, соосновательница издания "Заборона" Екатерина Сергацкова выехала в одну из европейских стран в связи с угрозами, поступавшими в ее адрес.

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Сергацкова выехала из Украины
Сергацкова выехала из Украины
Фото: detector.media

Соучредительница интернет-издания "Заборона", журналистка Екатерина Сергацкова выехала из Украины. Об этом пишет The New York Times. Информацию о выезде журналистки изданию "Детектор медиа" подтвердила исполнительный директор "Заборони" Елена Садовник.

Садовник из соображений безопасности не сообщила, в какую именно страну уехала Сергацкова. По данным "Детектор медиа", она находится в одной из европейских стран.

Журналистка покинула страну на фоне угроз, которые начали ей поступать после публикации материала о якобы связях фактчекинговой организации StopFake с ультраправыми движениями.

После серии публикаций "Заборони" телеведущий и блогер Роман Скрыпин опубликовал в Facebook фото Сергацковой с сыном и обвинил журналистку в том, что она агент Кремля. В комментариях к этому посту также был опубликован домашний адрес журналистки. Впоследствии администрация Facebook удалила пост Скрыпина.

Как отмечает "Детектор медиа", Сергацкова 13 июля покинула Киев и написала заявление в полицию об угрозах. 

Сергацкова – уроженка России, украинское гражданство получила в 2015 году, отказавшись от российского.

Теги: Украина, угрозы, Екатерина Сергацкова, Европа, Роман Скрыпин, издание Заборона
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