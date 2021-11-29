270 км за 27 часов. Боец 14-й ОМБР пробежал ультрамарафон

Луговой финишировал 27 ноября в 19.30 у парка Славянский во Владимире-Волынском Волынской области.

"Расстояние в 270 км из Владимира-Волынского до Львова и обратно воин-спортсмен одолел за 27 часов, хотя предварительно планировал значительно большее время. Бежал непрерывно, потому что остановки, по словам парня, плохо повлияли бы на мышцы и бежать было бы сложнее", – отметили в посте.

Спортсмена во время забега сопровождали военные медики. По их словам, проблем со здоровьем у Лугового не возникало.

"Я это сделал! Счастлив, что удалось воплотить свой замысел! Спасибо всем, кто в меня верил и кто поддерживал меня!" – сказал он.