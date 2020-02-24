Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Двое украинок завоевали медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинская гимнастка Диана Варинская завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в австралийском Мельбурне, ее соотечественница Анастасия Бачинская получила бронзу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Варинская одержала медаль на разновысоких брусьях
Варинская одержала медаль на разновысоких брусьях
Фото: EPA

Двое украинских спортсменок, Диана Варинская и Анастасия Бачинская, завоевали медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в австралийском Мельбурне, пишет официальный сайт соревнований.

Варинская 22 февраля завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях, украинка получила 13,733 балла.

Второе место заняла австралийка Джорджия Годвин – 13,633. Третья – россиянка Дарья Спиридонова – 13,533.

Бачинская 23 февраля в упражнениях на бревне завоевала бронзовую медаль – 12,933. Варинская в этом виде упражнений стала четвертой – 12,800.

Золото завоевала японка Урара Асикава – 13,300. Серебряная медаль у британки Один Ачампонг – 13,166.

Теги: Украина, Австралия, гимнастика, спортивная гимнастика, Диана Варинская, Анастасия Бачинская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака
Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака
Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала "Отдохни"
Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала "Отдохни"
Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка
Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS