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Финальный турнир Кубка Дэвиса перенесен на 2021 год

Организаторы приняли решение перенести на 2021 год финальные соревнования Кубка Дэвиса, крупнейшего мужского командного турнира в теннисе.

Об этом сообщается на сайте турнира. Финал, в котором примут участие 18 команд, стартует 22 ноября следующего года в Мадриде (Испания). Решение о переносе было принято с учетом "значительных материально-технических и нормативных проблем, возникших в результате пандемии", а также рисков для здоровья участников турнира.

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