Интервью Гордона с Сабо. Где и когда смотреть

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим украинским футболистом и тренером Йожефом Сабо, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон.

Во время программы Сабо говорил о своем детстве, об отношениях с коллегой, бывшим тренером киевского "Динамо" Валерием Лобановским, о том, почему пять раз уходил и возвращался в киевское "Динамо" в качестве тренера, о футболистах Андрее Шевченко, Артеме Милевском и Александре Алиеве, о своих доходах и о том, почему боится летать на самолетах.

"Алиев и Милевский, можно так сказать, были талантами. У Алиева был хороший удар. Но они пили. Сильно. Я дважды брал их на сборы и дважды отправлял. Последний раз было так: они должны были ехать с молодежной командой, а мы на сборах в Португалии. На утро мы вызвали такси, чтобы они доехали с места сборов в аэропорт в Лиссабоне. Я, как всегда, в 11 часов вечера прошел всех с администратором – они уже ложились спать. Мы утром встаем, позавтракали, а Алиева и Милевского нет. В чем дело? Посылаю администратора: "Пойди посмотри, может, они не проснулись". Он приходит через некоторое время: "Они никуда не поедут. Они готовые". Я ему: "Ну как так? Я же в 11 часов проверял!". То есть они за ночь выпили. Их разбудили, помыли и отправили [к молодежной команде], а оттуда их посадили и отправили в Киев", – рассказал Сабо.

Сабо родился в 1940 году в Ужгороде в венгерской семье. С детства занимался футболом. На поле был полузащитником.

Окончил Киевский государственный институт физической культуры и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (факультет журналистики).

Профессиональную футбольную карьеру начал в 1958 году – в ужгородском "Спартаке". Славу ему принесла игра в киевском "Динамо", за которое он выступал в 1959–1969 годах. За "Динамо" сыграл 246 матчей и забил 42 гола. После киевского клуба играл в луганской "Заре" и московском "Динамо". В 1965–1972 годах выступал за сборную СССР.

Сабо – четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Куба СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года.

В 1972 году завершил футбольную карьеру, а в 1977-м начал тренерскую. В разные годы тренировал "Зарю", ЦСК (Киев), "Днепр" и "Динамо" (Киев). В 1994-м и 1996–1999 годах был главным тренером национальной сборной Украины.