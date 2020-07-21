ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Интервью Гордона с Сабо. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим украинским футболистом и тренером Йожефом Сабо выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трансляция интервью Гордона с Сабо начнется в 18.00
Трансляция интервью Гордона с Сабо начнется в 18.00
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим украинским футболистом и тренером Йожефом Сабо, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон.

Трансляция начнется в 18.00. 

Во время программы Сабо говорил о своем детстве, об отношениях с коллегой, бывшим тренером киевского "Динамо" Валерием Лобановским, о том, почему пять раз уходил и возвращался в киевское "Динамо" в качестве тренера, о футболистах Андрее Шевченко, Артеме Милевском и Александре Алиеве, о своих доходах и о том, почему боится летать на самолетах.

"Алиев и Милевский, можно так сказать, были талантами. У Алиева был хороший удар. Но они пили. Сильно. Я дважды брал их на сборы и дважды отправлял. Последний раз было так: они должны были ехать с молодежной командой, а мы на сборах в Португалии. На утро мы вызвали такси, чтобы они доехали с места сборов в аэропорт в Лиссабоне. Я, как всегда, в 11 часов вечера прошел всех с администратором  они уже ложились спать. Мы утром встаем, позавтракали, а Алиева и Милевского нет. В чем дело? Посылаю администратора: "Пойди посмотри, может, они не проснулись". Он приходит через некоторое время: "Они никуда не поедут. Они готовые". Я ему: "Ну как так? Я же в 11 часов проверял!". То есть они за ночь выпили. Их разбудили, помыли и отправили [к молодежной команде], а оттуда их посадили и отправили в Киев", – рассказал Сабо. 

Сабо родился в 1940 году в Ужгороде в венгерской семье. С детства занимался футболом. На поле был полузащитником. 

Окончил Киевский государственный институт физической культуры и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (факультет журналистики). 

Профессиональную футбольную карьеру начал в 1958 году – в ужгородском "Спартаке". Славу ему принесла игра в киевском "Динамо", за которое он выступал в 1959–1969 годах. За "Динамо" сыграл 246 матчей и забил 42 гола. После киевского клуба играл в луганской "Заре" и московском "Динамо". В 1965–1972 годах выступал за сборную СССР. 

Сабо – четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Куба СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года.

В 1972 году завершил футбольную карьеру, а в 1977-м начал тренерскую. В разные годы тренировал "Зарю", ЦСК (Киев), "Днепр" и "Динамо" (Киев). В 1994-м и 19961999 годах был главным тренером национальной сборной Украины.

Теги: футбол, Дмитрий Гордон, Йожеф Сабо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусть идут в задницу". Jerry Heil пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
"Пусть идут в задницу". Jerry Heil пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса
Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS