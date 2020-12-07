Мейвезер решил вернуться на ринг. Он будет боксировать с YouTube-блогером

Боксерский поединок непобежденного чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и американского YouTube-блогера Логана Пола анонсировали на 20 февраля.

Мейвезер провел свой последний бой в карьере в 2015 году Фото: EPA

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер выйдет на ринг против популярного американского YouTube-блогера Логана Пола. Об своем решении Мейвезер объявил в Instagram 7 декабря.

В рекламном ролике организаторы шоу уточнили, что бой анонсирован на 20 февраля. Его покажут на платной системе Fanmio. По информации на сайте системы, просмотр будет стоить от $25 до $70.

Пока неизвестно, где пройдет бой, по каким правилам и сколько будет раундов.

Последний раз Мейвезер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Пол в ноябре прошлого года дебютировал на профессиональном ринге, уступив решением судей блогеру KSI, пишет Tribuna.

Из последних своих боев Мейвезер известен схваткой с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Бой завершился в 10-м раунде победой боксера.

Пол на фоне Флойда не умеет боксировать, но он на 18 лет моложе, на 24 кг тяжелее и на 20 см выше, пишет Sports.ru.

У Пола в YouTube 22,6 млн подписчиков и 18,6 млн – в Instagram. У Мейвезера в Instagram 24,2 млн.

Мэйвезер – непобежденный чемпион мира в пяти весовых категориях. Он одержал победу в своем последнем бою в карьере 12 сентября 2015 года и остался непобежденным, выиграв 49 поединков из 49. Мейвезер вышел на первое место в списке лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории.