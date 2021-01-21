НХЛ отстранила от игр и тренировок четырех российских хоккеистов. Они нарушили COVID-протокол

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся в специальном списке отсутствующих на матчах НХЛ.

Четыре российских игрока клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены от матчей лиги и тренировок с клубом за нарушение протокола COVID-19. Об этом сообщает сайт НХЛ.

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Перед стартом сезона НХЛ и профсоюз хоккеистов приняли 12 протоколов безопасности. В частности, в выездных матчах игрокам запрещено собираться группами в одном гостиничном номере и пускать в комнату гостей. Именно это нарушили российские игроки – они собрались вместе, чтобы посмотреть спортивную трансляцию, и делали это без масок, отмечает издание Sports.ru.

НХЛ не уточняет сроки отсутствия игроков. Они находятся в специальном списке отсутствующих – их него российских хоккеистов могут вывести в любое время, зависит от тестов на COVID-19 и наличия симптомов.

Washington Capitals разочарован поступком игроков, говорится в сообщении клуба в Twitter. Его капитан – россиянин Овечкин заявил, что усвоит этот урок.

В ночь на 23 января Washington Capitals сыграет против Buffalo Sabres. В восточном дивизионе НХЛ Capitals идет вторым в турнирной таблице, имея в активе две победы в четырех сыгранных матчах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.