Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2019 году

Бывший игрок сборной Украины, который сейчас возглавляет молодежную сборную, Руслан Ротань считает, что лучшим украинским игроком в 2019 году был Андрей Пятов.

Ротань: Пятов доказал, что является вратарем №1 в Украине Фото: ffu.ua

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Руслан Ротань в комментарии ресурсу "Команда №1" сказал, что лучшим игроком сборной Украины в 2019 году был вратарь Андрей Пятов.

"В отборочном турнире на Евро 2020 капитан национальной команды [Андрей Пятов] в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем №1 в нашей стране", – сказал Ротань.

Бывший футболист считает, что уверенность Пятова передавалась и партнерам по команде.

"Не зря сборная Украины пропустила всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира", – резюмировал Ротань.

Пятов в 2019 году провел за сборную Украины восемь поединков, пропустил четыре гола и пять матчей отстоял на ноль.