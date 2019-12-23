Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2019 году

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Руслан Ротань в комментарии ресурсу "Команда №1" сказал, что лучшим игроком сборной Украины в 2019 году был вратарь Андрей Пятов.
"В отборочном турнире на Евро 2020 капитан национальной команды [Андрей Пятов] в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем №1 в нашей стране", – сказал Ротань.
Бывший футболист считает, что уверенность Пятова передавалась и партнерам по команде.
"Не зря сборная Украины пропустила всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира", – резюмировал Ротань.
Пятов в 2019 году провел за сборную Украины восемь поединков, пропустил четыре гола и пять матчей отстоял на ноль.