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Сборная Украины по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Украина гарантировала себе выход в плей-офф Евро 2021
Украина гарантировала себе выход в плей-офф Евро 2021
Фото: ГО "Федерація волейболу України" / Ukrainian Volleyball Federation / Facebook

Сборная Украины по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы 2021 года среди мужчин. Команда тренера Угиса Крастиньша в Кракове (Польша) в четырех сетах обыграла сборную Бельгии – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23), сообщается на сайте турнира 7 сентября.

Как отмечается на сайте ЧЕ 2021, 2 сентября Украина обыграла Грецию (3:2), 5 сентября – Португалию (3:2). При этом 3 сентября украинцы уступили команде Сербии (0:3).

После четырех туров Евро 2021 в активе Украины 7 очков, она – третья в группе А. Таким образом, за тур до окончания группового раунда турнира, сборная гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата.

Скриншот: eurovolley.cev.eu
Скриншот: eurovolley.cev.eu

8 сентября в заключительном поединке секстета А сборная Украины сыграет против команды Польши.

Контекст:

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин продлится до 19 сентября, матчи играют в четырех странах – Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Украина второй раз подряд выходит в финальную часть волейбольного Евро. В 2019 году украинская команда достигла 1/4 финала турнира, уступив Сербии.

Теги: Украина, Греция, Польша, Португалия, Бельгия, сборная Украины, Сербия, волейбол, Краков, чемпионат Европы, мужчины, турнир
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