Сборная Украины по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Украина гарантировала себе выход в плей-офф Евро 2021 Фото: ГО "Федерація волейболу України" / Ukrainian Volleyball Federation / Facebook

Как отмечается на сайте ЧЕ 2021, 2 сентября Украина обыграла Грецию (3:2), 5 сентября – Португалию (3:2). При этом 3 сентября украинцы уступили команде Сербии (0:3).

После четырех туров Евро 2021 в активе Украины 7 очков, она – третья в группе А. Таким образом, за тур до окончания группового раунда турнира, сборная гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата.

Скриншот: eurovolley.cev.eu

8 сентября в заключительном поединке секстета А сборная Украины сыграет против команды Польши.