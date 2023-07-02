Украина заняла третье место на Европейских играх. Больше всего наград добыто в тайском боксе и легкой атлетике

Украинские спортсмены завоевали 21 золотую, 12 серебряных и восемь бронзовых наград (всего 41).

В тройку лучших сборных попали также Италия (35 золотых наград, всего 100) и Испания (как и у Украины, 21 золото, но больше серебряных медалей – 17).

Скриншот: european-games.org

"Суспільне" отмечает, что украинцы завоевали награды в 14 видах спорта из 29.

Самыми результативными стали выступления Украины в легкой атлетике и муай-тай (тайский бокс) – по шесть наград (по три золотые).

С успешным выступлением на Европейских играх в Кракове сборную Украины поздравил в Telegram Офис президента Украины.

"Мы сильны и на поле боя, и на спортивных аренах. Спасибо нашим спортсменам, в честь которых гимн Украины звучал на этом мультиспортивном форуме 21 раз. Вместе мы открываем для всего мира новую победную украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая всегда будет защищать, творить и побеждать, – сказано в посте.