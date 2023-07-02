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Украина заняла третье место на Европейских играх. Больше всего наград добыто в тайском боксе и легкой атлетике

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Украинцы завоевывали награды в 14 видах спорта
Украинцы завоевывали награды в 14 видах спорта
Фото: ЕРА

Сборная Украины, которая принимала участие в Европейских играх 2023 года в польском Кракове, к закрытию игр 2 июля заняла итоговое третье место в медальном зачете. Об этом сообщает сайт соревнований.

Украинские спортсмены завоевали 21 золотую, 12 серебряных и восемь бронзовых наград (всего 41).

В тройку лучших сборных попали также Италия (35 золотых наград, всего 100) и Испания (как и у Украины, 21 золото, но больше серебряных медалей – 17).

Скриншот: european-games.org
Скриншот: european-games.org

"Суспільне" отмечает, что украинцы завоевали награды в 14 видах спорта из 29.

Самыми результативными стали выступления Украины в легкой атлетике и муай-тай (тайский бокс) – по шесть наград (по три золотые).

С успешным выступлением на Европейских играх в Кракове сборную Украины поздравил в Telegram Офис президента Украины.

"Мы сильны и на поле боя, и на спортивных аренах. Спасибо нашим спортсменам, в честь которых гимн Украины звучал на этом мультиспортивном форуме 21 раз. Вместе мы открываем для всего мира новую победную украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая всегда будет защищать, творить и побеждать, – сказано в посте.

Контекст:

Европейские игры проходили с 21 июня по 2 июля в Кракове и ряде других польских городов.

Европейские игры впервые прошли в 2015 году в Баку, украинцы заняли восьмое место.

В 2019 году игры проходили в столице Беларуси Минске, сборная Украины стала третьей в медальном зачете.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: спорт, сборная Украины, легкая атлетика, украинцы, Европейские игры, медали, спортсмены, награды, соревнования, игры, Офис президента Украины
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