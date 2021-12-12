Украинка Гангур стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике

"Украинская тяжелоатлетка Мария Гангур, выступающая в весовой категории до 59 кг, становится чемпионкой мира в рывке с результатом 101 кг и приносит Украине третью медаль в Ташкенте", – говорится в сообщении.

В НОК отметили, что по сумме двоеборья "Мария остановилась в шаге от пьедестала".

ЗОЛОТО!!!

Українська важкоатлетка Марія Гангур, що виступає у ваговій категорії до 59 кг, стає чемпіонкою світу у ривку з результатом 101 кг і приносить Україні третю медаль у Ташкенті!

За сумою двоборства Марія зупинилася за крок від п'єдесталу. pic.twitter.com/0sO0aEdyf2 — НОК України (@OlympicUA) December 11, 2021

Согласно результатам, опубликованным Международной федерацией тяжелой атлетики, Гангур в рывке подняла в первой попытке 96 кг, во второй – 99 кг, в третьей – 101 кг.

По сумме двоеборья (рывок и толчок) украинка стала четвертой с результатом 214 кг. Чемпионкой в двоеборье стала Куо Син-Чжунь из Тайваня.