ГОРДОН
 
 
СПОРТ Актуально

В мгновение ока: на "Махаче" зафиксирован самый быстрый нокаут в истории единоборств

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Видео седьмого сезона уже доступно на YouTube
Видео седьмого сезона уже доступно на YouTube
Фото: mahatch.com

В первом эпизоде седьмого сезона "Махач", который состоялся 17 октября в киевском Freedom Hall, случилась настоящая сенсация в мире единоборств. В четвертом бою эпизода сошлись два украинских бойца – кандидат в мастера спорта по боксу Игорь (Симба) Симбаба из Кировограда и мастер спорта по тайскому боксу Анатолий (Бобер) Данилюк из Одессы.

Поединок Симбы и Бобра закончился практически моментально – уже на второй секунде боя Бобер молниеносным ударом справа отправил Симбу в глубокий нокаут. 

Такая быстрая победа Анатолия Данилюка может вполне посоревноваться за звание самого быстрого нокаута в единоборствах. В 2020 году в Майами (США) во время турнира Bare Knuckles Fighting Championship 14 боец Ули Диаз "вынес" своего соперника Донелея Бенедетто за три секунды.

Всего, по словам организаторов, в седьмом сезоне "Махача" выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни мастер спорта по боксу, четырехкратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, включая ведомственную и взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

Спонсорами мероприятия выступили букмекерская контора Parimatch, процессинговая компания LeoGaming и Sportbank.

Видео седьмого сезона уже доступно на YouTube – его уже посмотрели более чем 250 тыс. раз.

ВИДЕО
Видео: Mahatch / YouTube
Теги: спорт, чемпионат, букмекеры, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (169274)
2
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (97114)
3
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (72829)
4
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (57283)
5
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (38925)
6
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (29816)
7
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео (24120)
8
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео (16140)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS