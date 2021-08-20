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В Одессе начался международный сквош-турнир Zenit Black Sea Open 2021, в нем участвует 150 человек

В сквош играют мячиком и ракеткой
В сквош играют мячиком и ракеткой
Фото: ЕРА (архив)

С 19-го по 22 августа в Одессе в фитнес-центре Sport Life проходит крупнейший в Украине международный турнир по сквошу Zenit Black Sea Open 2021. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

В соревнованиях участвует 150 человек, они представляют Англию, Австралию, Германию, Уэльс, Египет, Румынию, США, Молдову, Беларусь и другие страны. В турнире участвуют также украинцы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона и Одессы.

На Zenit Black Sea Open, который проходит уже 11-й раз, определяются победители в восьми категориях: мужчины – PRO, любители, М40+ и М45+; женщины – PRO и любители; юниоры – мальчики и девочки до 15 лет.

Организатор турнира Дмитрий Щербаков заявил, что главной целью турнира является "укрепление спортивных связей между странами и спортсменами в "постковидное" время, развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов".

Соорганизатор Zenit Black Sea Open 2021 Максим Уракин отметил, что содействие в проведении турнира оказали партнеры и меценаты, в то время как "государство почти устранилось от развития целевых программ поддержки спорта".

Церемония награждения победителей состоится 22 августа в Premier Hotel Odesa.

Контекст:

Сквош – вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Игра ведется ракетками на окруженном с четырех сторон стенами корте. В 2003 году Forbes признал сквош одним из самых "здоровых видов спорта" по показателю травматизма и наиболее энергозатратным по количеству сжигаемых калорий.

Теги: США, Германия, Одесса, Египет, спорт, Беларусь, Румыния, Молдова, Австралия, Уэльс, украинцы, спортсмены, женщины, соревнования, сквош, мальчик, мужчины, девочка, турнир
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