В Одессе начался международный сквош-турнир Zenit Black Sea Open 2021, в нем участвует 150 человек

В соревнованиях участвует 150 человек, они представляют Англию, Австралию, Германию, Уэльс, Египет, Румынию, США, Молдову, Беларусь и другие страны. В турнире участвуют также украинцы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона и Одессы.

На Zenit Black Sea Open, который проходит уже 11-й раз, определяются победители в восьми категориях: мужчины – PRO, любители, М40+ и М45+; женщины – PRO и любители; юниоры – мальчики и девочки до 15 лет.

Организатор турнира Дмитрий Щербаков заявил, что главной целью турнира является "укрепление спортивных связей между странами и спортсменами в "постковидное" время, развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов".

Соорганизатор Zenit Black Sea Open 2021 Максим Уракин отметил, что содействие в проведении турнира оказали партнеры и меценаты, в то время как "государство почти устранилось от развития целевых программ поддержки спорта".

Церемония награждения победителей состоится 22 августа в Premier Hotel Odesa.