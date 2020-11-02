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В Украине пройдут игры мужского чемпионата Европы по волейболу 2023 года

Федерация волейбола Украины назвала историческим решение Европейской конфедерации волейбола о предоставлении Украине права проводить мужской чемпионат Европы 2023 года вместе с другими тремя странами.

Решение приняла Европейская конфедерация волейбола
Решение приняла Европейская конфедерация волейбола
Фото: Федерація волейболу України / Ukrainian Volleyball Federation / Facebook

В 2023 году в Украине пройдут игры чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Об этом 31 октября со ссылкой на Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ) проинформировала Федерация волейбола Украины (ФВУ).

"Украина получила право войти в состав четырех стран, кому будет доверено проведение одного из групповых этапов финального раунда мужского чемпионата Европы 2023 года! Что и говорить, событие для отечественного волейбола историческое и выдающееся", – говорится в сообщении.

В ФВУ выразили надежду, что игры турнира пройдут "на новой яркой и современной арене, построенной совместными усилиями государства и спонсоров".

Tribuna.com уточняет, что игры Евро-2023 пройдут, кроме Украины, также в Италии, Болгарии и Черногории. Украина заменила Сербию, которая рассматривалась как одна из хозяев турнира.

Точные даты чемпионата Европы пока неизвестны. В турнире примет участие 24 команды, разделенные на четыре группы. в плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Теги: Украина, Италия, Болгария, Сербия, Черногория, чемпионат, волейбол, чемпионат Европы
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