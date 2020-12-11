Российские спортсмены чаще других нарушают антидопинговые правила – ВАДА

В 2018 году 16% от общего числа нарушений антидопинговых правил было зарегистрировано со стороны российских спортсменов, говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства. Украина – пятая в списке.

В 2018 году российские спортсмены чаще других нарушали антидопинговые правила Фото: EPA

Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил в 2018 году. Об этом говорится (.pdf) в отчете Всемирного антидопингового агентства, опубликованном 10 декабря.

Так, в 2018 году было выявлено 144 нарушения со стороны российских атлетов (16% от общего количество нарушений): в легкой атлетике – 22, в тяжелой атлетике – 14, в лыжных гонках – восемь.

На втором месте по количеству нарушений Италия (132), на третьем – Франция (114).

Украина с 78 случаями нарушений антидопинговых правил (9% от общего количества) – пятая. В частности, украинцы были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике (11), велоспорте (7), тяжелой атлетике (6) и дзюдо (5).

График: wada-ama.org

Всего в 2018 году антидопинговыми организациями было собрано 263 519 проб, в 1923 из них обнаружили следы запрещенных препаратов.

Больше всего нарушений в олимпийских видах спорта было зафиксировано в велоспорте (221), легкой атлетике (193) и тяжелой атлетике (157).