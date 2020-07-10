Зеленский поздравил Буряка с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский отметил заслуги бывшего игрока и тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Леонида Буряка перед украинским футболом.

Сегодня Буряк отмечает 67-й день рождения Фото: dynamomania.com

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения бывшего игрока и тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Леонида Буряка. Об этом сообщает сайт столичного клуба.

"Уважаемый Леонид Иосифович! Примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения. Ваши мастерство, талант и воля к победе как выдающегося футболиста, а также самоотверженность на тренерской работе являются образцом для новой плеяды представителей украинского спорта. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, семейного уюта и радости в вашем доме", – говорится в поздравлении главы государства.

Сегодня Буряк отмечает 67-й день рождения.

Помимо "Динамо", он, в частности, играл за одесский "Черноморец", московское "Торпедо" и харьковский "Металлист".

Тренером Буряк поработал в "Динамо", "Черноморце", тернопольской "Ниве" и "Александрии", а также возглавлял сборную Украины.