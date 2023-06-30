Арестован подозреваемый в корректировке российского удара по кафе в Краматорске, где погибли 12 человек

По данным издания, речь идет о сотруднике местного газотранспортного предприятия Владимире Синельнике. О его задержании контрразведка Службы безопасности Украины сообщила на следующий день после атаки.
СБУ заявила, что подозреваемый – "расконсервированный" агент Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Спецслужбы считают, что 27 июня он получил задание выяснить, работает ли кафе, и зафиксировать наличие там посетителей.
Для выполнения задания он провел скрытую съемку заведения и припаркованных на улице автомобилей и отправил оккупантам. После этого россияне обстреляли кафе.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.
Россияне атаковали Краматорск 27 июня двумя ракетами "Искандер", сообщили в Офисе генпрокурора. Удар пришелся по зданию кафе.
По данным ГСЧС, в результате атаки оккупантов погибли 12 человек, в том числе трое детей.