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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бункер с роженицей, плен, "боевые буряты". Интервью Бацман с бизнесменом, командиром группы спецподразделения ВСУ Задорожным. Видео

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Задорожный: У меня есть ощущение, что до 15 июня все разрешится. После этой даты мы сможем сказать, будем ли праздновать победу в этом году
Задорожный: У меня есть ощущение, что до 15 июня все разрешится. После этой даты мы сможем сказать, будем ли праздновать победу в этом году
Фото: Андрей Задорожный / Facebook

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с Андреем Задорожным – в прошлом владельцем крупнейшей сети ресторанов "Козырная карта", а сегодня командиром группы спецподразделения ВСУ "Ахилл", которое воюет на передовой.

Во время интервью Задорожный говорил о том:

  • как встретил войну и как попал в армию;
  • уничтожении колонн с российскими оккупантами;
  • пленных российских оккупантах и "боевых бурятах";
  • как его подразделение "Ахилл" освобождало Харьковскую область;
  • героизме и потерях в своем подразделении;
  • юморе во время войны;
  • бизнесе во время войны;
  • какой видит победу Украины и когда она наступит.

"Надо слушать [главу военной разведки Кирилла] Буданова – у него все цифры и информация. У меня есть ощущение, что до 15 июня все разрешится. И после этой даты мы сможем сказать, будем ли праздновать победу в этом году", – сказал в интервью Задорожный. 

Задорожный родился в 1967 году в Киеве. Окончил Украинскую академию внешней торговли.

В начале 1990-х занялся ресторанным бизнесом. В начале 2000-х создал с партнерами сеть ресторанов "Козырная карта", куда к 2007 году входило около 100 заведений, в том числе популярные в Киеве "Мураками", "Хуторок", "Да Винчи", отметило NV. Тогда состояние Задорожного оценивали в $100 млн.

В 2012 году Задорожного арестовали в Хорватии по запросу Украины. В Украине его обвинили в махинациях с залогом по кредиту "Родовід Банку". В хорватском СИЗО Задорожный пробыл больше года, после чего его экстрадировали в Украину. Бизнесмену инкриминировали мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), он мог получить от пяти до 12 лет лишения свободы. В 2015 году суд оправдал ресторатора. К тому моменту ресторанный бизнес Задорожного практически перестал существовать – другие акционеры ликвидировали управляющую компанию.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, Андрей Задорожный (бизнесмен)
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