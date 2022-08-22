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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Favbet Foundation купил военным комплект радиотехнического оборудования

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Дополнительно фонд передал специальные антенны-пауки, которые улучшают связь и нивелируют влияние на передачу данных рельефа местности
Дополнительно фонд передал специальные антенны-пауки, которые улучшают связь и нивелируют влияние на передачу данных рельефа местности
Фото: unian.net

Благотворительный фонд Favbet Foundation купил и передал Вооруженным силам Украины комплект радиотехнического оборудования, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда. Отмечается, что техника повысит надежность связи между подразделениями на передовой.

Дополнительно фонд передал специальные антенны-пауки, которые улучшают связь и нивелируют влияние на передачу данных рельефа местности.

"Большое вам спасибо от имени нашего комбата и от батальона в целом. Вы реально закрываете нашу топ-проблему", – цитирует УНИАН военнослужащего по имени Дмитрий, чье подразделение получило оборудование.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Группа компаний Favbet передала на нужды ВСУ более 6,5 тонн топлива, предоставила помощь для закупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные. В целом компания и фонд предоставили помощь ВСУ более чем 30 млн грн, пишет УНИАН. 

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Теги: война, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины
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