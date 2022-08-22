Favbet Foundation купил военным комплект радиотехнического оборудования

Дополнительно фонд передал специальные антенны-пауки, которые улучшают связь и нивелируют влияние на передачу данных рельефа местности Фото: unian.net

Дополнительно фонд передал специальные антенны-пауки, которые улучшают связь и нивелируют влияние на передачу данных рельефа местности.

"Большое вам спасибо от имени нашего комбата и от батальона в целом. Вы реально закрываете нашу топ-проблему", – цитирует УНИАН военнослужащего по имени Дмитрий, чье подразделение получило оборудование.

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Группа компаний Favbet передала на нужды ВСУ более 6,5 тонн топлива, предоставила помощь для закупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные. В целом компания и фонд предоставили помощь ВСУ более чем 30 млн грн, пишет УНИАН.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.