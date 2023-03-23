Гидротехнические сооружения, аэропорты. В ГУР сообщили о переориентации российских ударов по Украине

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал он.
Представитель ГУР отметил, что в ночь на 18 марта и 22 марта противник наносил удары дронами-камикадзе по базе горюче-смазочных материалов в Новомосковске Днепропетровской области и Житомире, а "еще были попадания в Яворовском районе".
"Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", – объяснил Скибицкий.
По его словам, оккупанты могут наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, гидротехническим и очистным сооружениям.
"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", – подчеркнул Скибицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.
Осенью оккупанты начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя. В результате Украина ввела графики вынужденных отключений электроэнергии, они действовали до 2023 года.