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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гидротехнические сооружения, аэропорты. В ГУР сообщили о переориентации российских ударов по Украине

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Скибицкий отметил, что РФ ведет разведку в Украине в том числе из космоса
Скибицкий отметил, что РФ ведет разведку в Украине в том числе из космоса
Фото: armyinform.com.ua

Российские оккупанты будут переориентироваться на обстрелы других объектов в Украине, поскольку зимой разрушить энергосистему им не удалось. Об этом заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил 22 марта "РБК-Украина".

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что в ночь на 18 марта и 22 марта противник наносил удары дронами-камикадзе по базе горюче-смазочных материалов в Новомосковске Днепропетровской области и Житомире, а "еще были попадания в Яворовском районе".

"Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", – объяснил Скибицкий.

По его словам, оккупанты могут наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, гидротехническим и очистным сооружениям.

"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", – подчеркнул Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Осенью оккупанты начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя. В результате Украина ввела графики вынужденных отключений электроэнергии, они действовали до 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, аэропорт, разведка, аэродром, электроэнергия, Новомосковск, обстрелы, война России против Украины, Вадим Скибицкий, удары, ГУР Минобороны Украины, энергосистема, российские оккупанты, логистика
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