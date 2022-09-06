Григорий Козловский, президент ФК "Рух", отправляет 500 буржуек для военных

"Лето закончилось, поэтому нам нужно готовиться к зиме. Понимаем, что боевые действия будут продолжаться в холодное время года. Нам нужно сделать все, чтобы наши славные защитники и защитницы Украины имели возможность находиться в тепле. Они должны беречь свое здоровье и сохранятт здоровый дух, чтобы избивать орков и гнать их в оркостан. Владелец "Львовской носочной кооперативы" Петр Соболь разработал методику изготовления буржуек, легко перевозимых на разные позиции в легковом автомобиле. Мы бы хотели поделиться этим опытом с другими волонтерами. По состоянию на сегодняшний день мы уже приобрели 500 таких буржуек. Если делать такую буржуйку из новых материалов, то ее стоимость составит около 9 тыс. грн. Петр нашел возможность, чтобы делать это за 3,2 тыс. грн. Это в три раза дешевле. Также на этой буржуйке наши ребята смогут вскипятить воду, приготовить горячую еду", – объяснил Козловский.

Он добавил, что у этих буржуек прямая тяга, чтобы угарный газ не попал в помещение, где будут находиться военные, так как многие такие буржуйки будут расположены ниже уровня земли.

"Следовательно, в плане безопасности это правильное рабочее решение. Таким образом, хотели бы выразить благодарность нашим славным защитникам и защитницам. Нам нужно обязательно победить заклятых и ненавистных орков, чтобы как можно быстрее их прогнать с нашей святой земли", – отметил президент ФК.

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Владелец "Львовской носочной кооперативы" Петр Соболь отметил, что деятельность предприятия с начала полномасштабной войны в Украине не останавливали.

"В основном мы специализируемся на изготовлении носков, поэтому наша продукция с первых дней боевых действий была востребована военными. Но кроме этого, был запрос от волонтеров на буржуйки. Мы договорились со Львовэлектротрансом. Они нам отдали старые демонтированные опоры, и именно из них была изготовлена первая партия буржуек, которые уже в марте были на передовой. Сейчас, поскольку мы снова заходим в период холодов, снова нужно возобновлять производство буржуек. Есть уже определенные наработки. Стараемся максимально обеспечить бытовые условия для наших защитников и защитниц, чтобы они могли себя чувствовать в определенном комфорте, насколько это возможно. Такую буржуйку, которую мы производим, можно унифицировать на позициях. Мы ее специально не наращивали разными дополнительными агрегатами. Можно дополнительно по бокам сделать "уши" для просушки вещей. Но это нужно делать уже на месте, ведь в противном случае это усложняет транспортировку. Каждый уже сможет модернизировать буржуйку, как себе захочет, на месте дислокации", – сказал Соболь.

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