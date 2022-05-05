Кличко: Президент Нацфонда за демократию приехал, чтобы поддержать нашу страну

"Встретился с американским экспертом по внешней политике, президентом Национального фонда за демократию Дэймоном Уилсоном. Он прибыл в Украину, чтобы поддержать нашу страну в борьбе за свободу и независимость. Господин Уилсон, прежде чем присоединиться к Фонду, помог превратить Атлантический совет в ведущий глобальный аналитический центр как исполнительный вице-президент. Также занимал должность специального помощника президента и старшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США. Помогая сделать Европу целостной, свободной и мирной; обеспечить свободу через расширение НАТО для сдерживания и противодействия российской агрессии", – написал Виталий Кличко.

Во время разговора с Дэймоном Уилсоном мэр Киева подчеркнул, что войной Россия совершает геноцид украинцев.

"То, что делает Россия варварской войной, которую она развязала, – это уничтожение украинского государства и геноцид украинцев. И мы должны выиграть эту войну. Весь демократический мир должен победить режим [президента России Владимира] Путина. В противном случае он продолжит свою агрессию против Европы и НАТО. Мы также должны продолжать развитие Украины как демократического государства, альтернативы российской диктатуре", – подчеркнул Виталий Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)