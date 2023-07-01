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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Колоссальные потери ЧВК "Вагнер" показывают, какие огромные силы задействует РФ против Украины – Зеленский

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Украинские войска убили 21 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и 80 тыс. ранили
Украинские войска убили 21 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и 80 тыс. ранили
Фото: svoboda.org

Силы обороны Украины при освобождении Донбасса уничтожили уже около 21 тыс. наемников признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью испанским СМИ, которое 1 июня было опубликовано в El Mundo.

По его словам, феномен ЧВК "Вагнер", участники которой являются такими же террористами, как и вся российская армия, важен для понимания некоторых вещей.

"Их самая мощная группа находилась на востоке Украине и использовала заключенных для атак. И у них не было другого выбора: либо атаковать, либо отступать, но они не могли остановиться или отступить, потому что их же сослуживцы стреляли в них... В этом был секрет их "силы", – сказал президент, отметив, что профессиональные наемники  использовали мобилизованных заключенных как пушечное мясо.

По информации Зеленского, украинские войска убили 21 тыс. вагнеровцев и 80 тыс. ранили. Эти "колоссальные потери" дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины, отметил президент. 

Остальная часть армии РФ "не мотивирована и слабее нас", считает Зеленский.

"Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил. В нашем случае наши люди мотивированы, потому что они, их дети и родители хотят выжить. Убийство такого количества наемников также является частью контрнаступления в этой гибридной войне. Сейчас самое время двигаться вперед", – подытожил президент.

Контекст:

6 июня Зеленский говорил, что в боях за Бахмут Донецкой области 21 тыс. вагнеровцев уничтожена и 60 тыс. ранены.

Всего с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину силы обороны Украины уничтожили около 228 870 российских оккупантов, сообщили в Генштабе 1 июля.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, ЧВК Вагнер, интервью, потери армии России
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