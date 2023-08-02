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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Месяц в подвале, рабострой у Поворознюка, когда Украина победит. Интервью Бацман с воюющим на фронте экс-нардепом Линько. Видео

 
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Линько возглавляет подразделение особого назначения "Стугна"
Линько возглавляет подразделение особого назначения "Стугна"
Фото: dmytro_linko / Instagram

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с Дмитрием Линько – бывшим народным депутатом Украины, который сейчас защищает Украину на фронте.

Во время интервью Линько говорил о:

  • том, как украинские военные на передовой относятся к коррупционным скандалам во власти;
  • том, нужно ли провинившихся депутатов отправлять на фронт;
  • самых сложных военных задачах, которые нужно выполнять на фронте;
  • жестокости российских оккупантов к местному населению;
  • схемах аграрного бизнесмена из Кировоградской области Александра Поворознюка;
  • том, когда Украина победит.

Линько родился в 1987 году в Кропивницком. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Был гражданским активистом, принимал участие в Революции достоинства. Некоторое время сотрудничал с партией "Братство". В 2014 году был избран народным депутатом от Радикальной партии, в 2020 году стал депутатом Кировоградского областного совета (возглавлял список Радикальной партии на выборах). 

В 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, воевал в добровольческих батальонах "Азов”, "Шахтерск", "Святая Мария". 

После полномасштабного вторжения России в Украину вступил в Вооруженные силы Украины, командует подразделением особого назначения "Стугна".  

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Радикальная партия, Алеся Бацман, война России против Украины, Дмитрий Линько
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