Месяц в подвале, рабострой у Поворознюка, когда Украина победит. Интервью Бацман с воюющим на фронте экс-нардепом Линько. Видео

Во время интервью Линько говорил о:

том, как украинские военные на передовой относятся к коррупционным скандалам во власти;

том, нужно ли провинившихся депутатов отправлять на фронт;

самых сложных военных задачах, которые нужно выполнять на фронте;

жестокости российских оккупантов к местному населению;

схемах аграрного бизнесмена из Кировоградской области Александра Поворознюка;

том, когда Украина победит.

Линько родился в 1987 году в Кропивницком. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Был гражданским активистом, принимал участие в Революции достоинства. Некоторое время сотрудничал с партией "Братство". В 2014 году был избран народным депутатом от Радикальной партии, в 2020 году стал депутатом Кировоградского областного совета (возглавлял список Радикальной партии на выборах).

В 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, воевал в добровольческих батальонах "Азов”, "Шахтерск", "Святая Мария".

После полномасштабного вторжения России в Украину вступил в Вооруженные силы Украины, командует подразделением особого назначения "Стугна".