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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы точно победим сегодняшнюю угрозу. Пора сделать это быстрее". Выступление Зеленского на форуме в Давосе. Видео

 
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Зеленский: Украина предлагает миру формулу мира. Прошу. 10 шагов, которые мир должен сделать быстрее
Зеленский: Украина предлагает миру формулу мира. Прошу. 10 шагов, которые мир должен сделать быстрее
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 18 января по видеосвязи выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Текст речи приводит сайт президента, видео обнародовали в YouTube.

Зеленский начал свое выступление с упоминания о крушении вертолета в Броварах 18 января. Президент и его аудитория почтили минутой молчания погибших в результате аварии.

"Всего минута. А в ней – память о стольких людях. Украина переживает тысячи таких минут. Среди них – три минуты 14 января. Три минуты – время, за которое российская ракета одолела сотни километров, ударила по жилому дому в Днепре и убила не менее 45 человек", – продолжил он. 

Президент Украины назвал "сжатым" свое выступление – оно было о времени, "которого очень мало". 

"Три года назад я впервые выступал в Давосе. Вживую. Тема была: построение устойчивого и сплоченного мира. Теперь я выступаю онлайн. Тема: сотрудничество в разделенном и фрагментированном мире. Выводы очевидны. Мир не успевает реагировать на изменения и вызовы. К кризисам глобальной безопасности, экологии, продовольствия и энергетики следует добавить еще один. Это кризис времени", – заявил он

Он призвал международное сообщество к решительности и к более быстрому реагированию, так как "время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства". 

"Трагедии опережают жизнь. Тирания опережает демократию. Чтобы начать войну, России потребовалось менее одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции, миру понадобились дни. Украина вместе с союзниками противодействует этому почти год. Это время доказало: все наши скорые решения дали положительный результат: открытие Европой границ для украинцев, зерновое соглашение, энергетическое единство. Все это спасло миллионы людей. Не только в Украине. Не только Украине, но всему миру нужен именно такой темп решений и действий. Мир колебался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым. Мир колебался в 2022 году, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной. Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше", – подчеркнул Зеленский. 

Украине необходимы системы ПВО и танки западного образца и их предоставление должно, по словам президента, опережать ракетные удары и вторжение очередных российских танков. 

"Когда зло стремится к реваншу, миру нужны решимость и скорость. Россия экспортирует террор. Россия распространяет по миру штамм войны. Украина предлагает миру формулу мира. Прошу. 10 шагов, которые мир должен сделать быстрее, чем РФ сделает новые шаги. Мобилизация мира должна предварить очередную мобилизацию нашего общего врага. Расширение НАТО и ЕС должно опередить распространение российской агрессии. Сейчас мы ежедневно защищаем ценности, которые союзники воспринимают как данность", – продолжил глава Украинского государства. 

Он высказал мнение, что международное сообщество сможет справиться с российской агрессией. 

"Три года назад я впервые принял участие во Всемирном экономическом форуме. Тогда мир сражался против COVID-19. Боролся и победил. Сейчас мир сражается против [президента РФ Владимира] Путина. И через три года в Давосе мы будем говорить о новых вызовах и угрозах. Что это значит? Что мы точно победим сегодняшнюю угрозу. История повторяется. Поначалу мир не замечает или недооценивает угрозу. Затем сплачивается и противодействует ей. А потом мир побеждает. Во все времена финал всегда один. Мир победил нацизм, апартеид, пандемии, безразличие к климатическим изменениям, финансовые кризисы и кремлевский штамм. Мир победит снова. [...] Пора сделать это быстрее", – резюмировал он. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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