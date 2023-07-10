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Национальная сеть АЗК UPG начала поставлять автомобильный газ из США

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Собственная логистика дает возможность компании оптимизировать затраты
Собственная логистика дает возможность компании оптимизировать затраты
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

В начале этого года национальная сеть АЗК UPG впервые в истории украинского рынка осуществила импорт дизельного топлива из США и продолжает развивать это направление. А теперь в сети можно заправиться и газом американского производства. Первая партия этого продукта уже в продаже на всех автозаправочных комплексах UPG.

В компании уверены, что украинские автолюбители оценят преимущества газа повышенного качества. Ведь согласно протоколу лаборатории продукт имеет высокое октановое число – 93–95 единиц, тогда как минимально допустимая норма для Украины составляет 89 единиц. Для водителей это означает меньший расход топлива и больше возможностей для автомобиля.

Процентное соотношение пропана и бутана в смеси оптимально для сегодняшних погодных условий: 50% на 50%. Кроме того, продукт не содержит никаких вредных примесей, а процент серы в нем всего до 6 мг при допустимой норме 50 мг. Таким образом, заправляясь качественным газом, вы не только экономите средства и оберегаете топливную систему автомобиля, но и заботитесь об окружающей среде.

Также компания осуществила очередную поставку дизеля из США. Высококачественное топливо для сети UPG производится на границе Техаса и Луизианы. Там расположен завод Valero Port Arthur – один из крупнейших нефтепереработчиков Северной Америки.

"Дизель поступает в Европу через порты Амстердама, далее доставляется в наш морской терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов в Польше. Привлекая собственные логистические мощности, мы развозим продукт на каждый наш АЗК", – поделились в UPG.

Рассказывая о пути топлива в Украину, в компании подчеркнули, что собственная логистика дает возможность оптимизировать затраты, а значит, предложить украинцам одну из самых низких цен на рынке.

Заботясь о клиентах, UPG продолжает находить надежных партнеров на международном рынке, уделять внимание чистоте топлива и работать над увеличением поставок высококачественных нефтепродуктов.

Всегда будьте в курсе цен на топливо, акций и новостей сети, присоединившись к официальному чат-боту АЗК UPG в Telegram.

Теги: нефтепродукты, UPG, АЗК
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