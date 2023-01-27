"Налаживал поставки украинского угля в РФ". СБУ сообщила о подозрении бывшему "чиновнику "ЛНР"

Подозреваемого в 2016 году назначили на "должность" "замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности" террористической организации "ЛНР". Он, по данным следствия, выполнял задачи Москвы по переустройству топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора.

"В первую очередь "должностное лицо" занималось налаживанием бесперебойных поставок украинского угля в РФ. Установлено, что с сентября 2015-го по февраль 2016 года по его указанию в Ростовскую область было незаконно вывезено 230 тыс. тонн каменного угля на сумму более 200 млн грн. Для этого на территории России создали профильную коммерческую структуру, с помощью которой отгружали сырье и осуществляли финансовые операции в российской валюте", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что полученные деньги главари террористов направляли на финансирование и материально-техническое обеспечение группировок боевиков на востоке Украины.

По данным следствия, подозреваемый присоединился к террористической организации "ЛНР" в 2014 году.

"Там он входил в ближайшее окружение террориста [Игоря] Плотницкого и способствовал захвату боевиками одного из крупнейших угольных гигантов Луганской области. После этого вражеского приспешника назначили руководителем этого предприятия, а впоследствии ввели в руководящий состав подконтрольного РФ "минэнерго", – отметили в ведомстве.

Бывшему "чиновнику" сообщили о подозрении ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (содействие деятельности террористической организации). Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Украины.

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