Ночью оккупанты впервые за 12 дней атаковали Киев дронами Shahed. Все их сбила ПВО – КГВА

Попко отметил, что это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней.
"Силами и средствами нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо стражам нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало", – добавил он.
Воздушная тревога в Киеве длилась с 2.29 до 3.20 и с 7.20 до 8.10.
В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.
Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.