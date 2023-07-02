Ночью оккупанты впервые за 12 дней атаковали Киев дронами Shahed. Все их сбила ПВО – КГВА

С начала суток в Киеве два раза объявляли воздушную тревогу Фото: depositphotos.com

Попко отметил, что это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней.

"Силами и средствами нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо стражам нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало", – добавил он.

Воздушная тревога в Киеве длилась с 2.29 до 3.20 и с 7.20 до 8.10.