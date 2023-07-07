Новый "Рамштайн" пройдет вскоре после Вильнюсского саммита НАТО – Резников

Он назвал разговор "продуктивным". Речь шла о контрнаступлении и других актуальных вопросах, говорится в сообщении.

"Мы синхронизировали наши часы перед следующей встречей контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которая состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО. Мы также поговорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов", – написал Резников, пообещав также "хорошие новости".

Контекст:

Последняя, 13-я встреча контактной группы по оказанию помощи Украине, прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.

Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн.

За предыдущее время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.