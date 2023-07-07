Новый "Рамштайн" пройдет вскоре после Вильнюсского саммита НАТО – Резников

Он назвал разговор "продуктивным". Речь шла о контрнаступлении и других актуальных вопросах, говорится в сообщении.
"Мы синхронизировали наши часы перед следующей встречей контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которая состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО. Мы также поговорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов", – написал Резников, пообещав также "хорошие новости".
Had a productive * conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 6, 2023
We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.
We synchronized our watches before the next meeting of the… pic.twitter.com/hJnhiwWyvi
Последняя, 13-я встреча контактной группы по оказанию помощи Украине, прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.
Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн.
За предыдущее время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.