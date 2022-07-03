"Ну когда я еще человеку горло перережу?" СБУ опубликовала разговор оккупанта, который хвастался жене своими зверствами в Украине

В СБУ отмечают, что это один из самых жестоких перехватов, опубликованных спецслужбой.
Российский военный рассказывал жене о том, как его подразделение зашло на позицию. По его словам, руководство приказало добивать раненых.
"Нам сказали добивать их по пути, этих х...еплетов, ну укропов. Идем с парнишкой одним, ну я такой думаю: "Бл...дь, ну что, попробовать горло перерезать? Думаю... ну. Но... но... Х...як, короче. Парнишка там один тоже одному..." – заявил он.
По словам оккупанта ему стало плохо после этого. Жена уточнила, перерезал ли он кому-нибудь горло. Тот ответил утвердительно, назвав полномасштабное вторжение РФ в Украину, начавшееся 24 февраля, "вечериночкой".
"Это в самом начале было, на третий-четвертый день "вечериночки", – сказал он.
Когда жена спросила оккупанта о мотивации и о том, шла ли речь о пытках, тот заявил: "Почему мучал? Просто перерезал горло. Ну я подумал, когда я еще человеку горло перережу? Я так подумал". Затем он попросил жену "никому не рассказывать об этом".
Ответ вызвал у женщины смех.
В СБУ сообщили, что преступления оккупанта задокументированы, он – фигурант уголовного производства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)