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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ну когда я еще человеку горло перережу?" СБУ опубликовала разговор оккупанта, который хвастался жене своими зверствами в Украине

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В СБУ отметили, что опубликовали один из самых жестоких перехватов разговоров оккупантов
В СБУ отметили, что опубликовали один из самых жестоких перехватов разговоров оккупантов
Фото: ЕРА (архив)

2 июля Служба безопасности Украины опубликовала в Facebook перехват разговора российского оккупанта с женой, в котором тот рассказывает, как перерезал горло украинцу.

В СБУ отмечают, что это один из самых жестоких перехватов, опубликованных спецслужбой.

Российский военный рассказывал жене о том, как его подразделение зашло на позицию. По его словам, руководство приказало добивать раненых.

"Нам сказали добивать их по пути, этих х...еплетов, ну укропов. Идем с парнишкой одним, ну я такой думаю: "Бл...дь, ну что, попробовать горло перерезать? Думаю... ну. Но... но... Х...як, короче. Парнишка там один тоже одному..." – заявил он.

По словам оккупанта ему стало плохо после этого. Жена уточнила, перерезал ли он кому-нибудь горло. Тот ответил утвердительно, назвав полномасштабное вторжение РФ в Украину, начавшееся 24 февраля, "вечериночкой".

"Это в самом начале было, на третий-четвертый день "вечериночки", – сказал он.

Когда жена спросила оккупанта о мотивации и о том, шла ли речь о пытках, тот заявил: "Почему мучал? Просто перерезал горло. Ну я подумал, когда я еще человеку горло перережу? Я так подумал". Затем он попросил жену "никому не рассказывать об этом".

Ответ вызвал у женщины смех.

В СБУ сообщили, что преступления оккупанта задокументированы, он – фигурант уголовного производства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/451719943033721/

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