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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали на четырех направлениях, ВСУ поразили за сутки четыре пункта управления врага – Генштаб

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За сутки произошло 26 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
За сутки произошло 26 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За сутки произошло 26 боевых столкновений между украинской армией и российскими оккупантами. Об этом проинформировал 1 августа в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение суток произошло 26 боевых столкновений. [...] На бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали об отбитых атаках оккупантов также на марьинском направлении (район Марьинки Донецкой области) и на шахтерском (восточнее Старомайорского Донецкой области).

Украинские военные отметили, что враг на разных направлениях наносил авиационные удары, а также использовал артиллерию и минометы.

"На запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу", – проинформировали в Генштабе.

Там рассказали об успешных ударах по российским целям на украинской территории.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один – по командному пункту и один – по зенитному ракетному комплексу оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, пять средств ПВО, три района сосредоточения личного состава и еще два важных объекта врага", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XTT2bGzJ994aa5PgG4ohH8mC6X3e48JcFg8GHUiApCVrXpGhLEwcm5GP5otCG6fcl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

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