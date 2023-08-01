Оккупанты атаковали на четырех направлениях, ВСУ поразили за сутки четыре пункта управления врага – Генштаб

За сутки произошло 26 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"В течение суток произошло 26 боевых столкновений. [...] На бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали об отбитых атаках оккупантов также на марьинском направлении (район Марьинки Донецкой области) и на шахтерском (восточнее Старомайорского Донецкой области).

Украинские военные отметили, что враг на разных направлениях наносил авиационные удары, а также использовал артиллерию и минометы.

"На запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу", – проинформировали в Генштабе.

Там рассказали об успешных ударах по российским целям на украинской территории.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один – по командному пункту и один – по зенитному ракетному комплексу оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, пять средств ПВО, три района сосредоточения личного состава и еще два важных объекта врага", – отметили в ВСУ.