Пропавший в Одессе два года назад капитан ГПСУ мог быть агентом РФ. СМИ пишут, что его вывезли, когда среди пограничников начали искать "кротов"

Издание заявляет, что Чертков долгое время работал на ФСБ РФ. По данным СМИ, его завербовали еще в 2013 году, незадолго до начала войны.

"Все эти годы он исправно передавал кураторам секретную информацию, а таинственная пропажа – это то, что на сленге разведки называется "эксфильтрацией", то есть выводом успешного агента в безопасное место", – говорится в материале.

Источник "Думской" говорит, что за несколько месяцев до исчезновения Черткова стало известно, что в руководстве отрядов есть немало "кротов".

"Началась серьезная проверка, контрразведывательные мероприятия, и похоже, капитану первого ранга стало страшно – кольцо вокруг него сужалось. Он запросил куратора об эксфильтрации и получил добро – вместе с планом и соответствующим обеспечением", – отмечает источник.

По словам собеседника СМИ, Чертков сел на троллейбус, где оставил выключенный телефон, затем взял такси и выехал на нем в Николаев. Оттуда на частной маршрутке – в Крым. Границу он перешел по поддельным документами, по информации "Думской", "окно" организовывали другие агенты в украинской униформе.

"Уже через неделю спецслужбы получили информацию, что капраз находится в Симферополе, затем офицера перебросили во Владикавказ", – добавили в "Думской".