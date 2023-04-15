ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропавший в Одессе два года назад капитан ГПСУ мог быть агентом РФ. СМИ пишут, что его вывезли, когда среди пограничников начали искать "кротов"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чертков пропал 1 июня 2021 года
Чертков пропал 1 июня 2021 года
Фото: Регіональне управління Морської охорони Держприкордонслужби України / Facebook

Начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, капитан первого ранга Алексей Чертков, который исчез почти два года назад, мог быть российским агентом. Об этом изданию "Думская" 7 апреля сообщили источники.

Издание заявляет, что Чертков долгое время работал на ФСБ РФ. По данным СМИ, его завербовали еще в 2013 году, незадолго до начала войны.

"Все эти годы он исправно передавал кураторам секретную информацию, а таинственная пропажа – это то, что на сленге разведки называется "эксфильтрацией", то есть выводом успешного агента в безопасное место", – говорится в материале.

Источник "Думской" говорит, что за несколько месяцев до исчезновения Черткова стало известно, что в руководстве отрядов есть немало "кротов".

"Началась серьезная проверка, контрразведывательные мероприятия, и похоже, капитану первого ранга стало страшно – кольцо вокруг него сужалось. Он запросил куратора об эксфильтрации и получил добро – вместе с планом и соответствующим обеспечением", – отмечает источник.

По словам собеседника СМИ, Чертков сел на троллейбус, где оставил выключенный телефон, затем взял такси и выехал на нем в Николаев. Оттуда на частной маршрутке – в Крым. Границу он перешел по поддельным документами, по информации "Думской", "окно" организовывали другие агенты в украинской униформе.

"Уже через неделю спецслужбы получили информацию, что капраз находится в Симферополе, затем офицера перебросили во Владикавказ", – добавили в "Думской".

Контекст:

Чертков пропал 1 июня 2021 года. Он в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. 2 июня Черткова объявили в розыск.

Одесский отряд морской охраны, где служил Чертков, осуществляет охрану государственной границы в Черном море и на реке Дунай.

Родители Черткова, по данным правоохранителей, проживают в оккупированном Крыму, в связи с чем были начаты проверки, к какой информации он имел доступ.

18 июня замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил, что Чертков незадолго до исчезновения проиграл крупную сумму в казино.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, Одесса, Симферополь, розыск, ФСБ, Госпогранслужба, ГПСУ, спецслужбы, Алексей Чертков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
"Мне нелегко было решиться, но я это сделал". Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
"Мне нелегко было решиться, но я это сделал". Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (285639)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (145017)
3
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (92483)
4
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (76816)
5
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (69637)
6
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (61287)
7
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (56679)
8
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая (48266)
 
 
 
 