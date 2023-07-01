Россияне из артиллерии обстреляли село в Харьковской области, ранен мирный житель – ОВА

В частности, под удары российских захватчиков попали Гатище, Огурцово, Двуречанское, Синьковка и другие населенные пункты.

"В Синьковке Купянского района в результате вражеских артиллерийских обстрелов получил ранение и был госпитализирован 57-летний гражданский мужчина", – отметил Синегубов.

Он также добавил, что за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали в Харьковской области 6,7 га территории и обезвредили 78 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал Синегубов в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.