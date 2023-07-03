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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Никополь и Марганец, ранена женщина, повреждены газопровод и линия электропередач – ОВА

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В результате обстрела в Никополе повреждены девять частных домов
В результате обстрела в Никополе повреждены девять частных домов
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Вечером 2 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь и Марганец Днепропетровской области. Об этом утром 3 июля в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, "больше всего досталось" Никополю.

В результате атаки противника пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние – удовлетворительное.

Также в городе повреждены девять частных домов, семь хозяйственных построек, авто. Помимо этого, поврежден газопровод, линия электропередач и разбита солнечная панель.

"Ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над областью беспилотник. Уничтожили Shahed-136", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, газопровод, Никополь, обстрелы, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты, Сергей Лысак
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