Россияне обстреляли Никополь и Марганец, ранена женщина, повреждены газопровод и линия электропередач – ОВА

По его словам, "больше всего досталось" Никополю.

В результате атаки противника пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние – удовлетворительное.

Также в городе повреждены девять частных домов, семь хозяйственных построек, авто. Помимо этого, поврежден газопровод, линия электропередач и разбита солнечная панель.

"Ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над областью беспилотник. Уничтожили Shahed-136", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.